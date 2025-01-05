11 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية

وقال مركز "مُعطى" في بيان صحفي، السبت: إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة "طوفان الأقصى"، وأوقعت قتيلا في صفوف الاحتلال.

وتنوعت العمليات ما بين اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، وخروج مظاهرات، وأسفرت عن وقوع إصابة في صفوف المستوطنين.

وفي التفاصيل، أصيب مستوطن في عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "عادي عاد" بين بلدتي ترمسعيا والمغير شمال رام الله، ودارت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة المزرعة الشرقية برام الله، ومخيم بلاطة وبلدتي يتما وبيتا بنابلس، ودير استيا بسلفيت، وخرجت مظاهرات في مخيم بلاطة وبيتا.

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