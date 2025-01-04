الشيخ قبلان : المطار سيادة وطنية وليس ملحقا بالسفارة الأميركية

واعلن الشيخ قبلان، عبر بيانه الصادر (الجمعة) على خلفية هذه الطورات : -

حول ما جرى في المطار أمس أتوجه "بالنصيحة لمن يهمه الأمر:-

أن يجنب لبنان خضة داخلية غير مرغوب بها، واللعب لصالح أي جهة هو محرقة للبنان، والمطار سيادة وطنية وليس ملحقا بالسفارة الأميركية.

- الدولة مطالبة بإعادة الإعمار والمساعدة فيه وليس بمنعه ووضع العراقيل في طريقه.

- التهرّب من هذه المسؤولية خيانة، ولعبة "ملك أكثر من الملك" تضع لبنان في المجهول".

- بكل صراحة، هناك من يضغط لمنع الإعمار ويريد خنق الطائفة الشيعية، وتركها فوق الركام.

- هذا لن يحصل حتى لو اجتمع العالم كله ولن نقبل أن نكون ضحية وطنية أو فريسة لأحد.

- حذار من اللعب بالنار والعراضات السخيفة المكشوفة، ومزيد من الضغط سيضع لبنان في قلب الانفجار.

- لا شيء أهم من انتخاب رئيس للجمهورية ضامن للسيادة والشراكة.

- المطلوب هو تسوية رئاسية لا مواجهة، وحماية البلد ميثاقيا ضرورة سيادية ووطنية، والخطر هنا لأن اللعبة الدولية كبيرة، ومنسوب خطر الغدر الخارجي عال.

- رغم إصرارنا على تسوية تليق بالعائلة اللبنانية إلا أن البعض ما زال مصرا على لعبة الانقسام.

* هنا أتوجه لهذا البعض لأقول : -

- الاستقواء لعبة فارغة، ولبنان لأهله، والتحشيد الخارجي خطير، إلا أنه لا يستطيع اغتيال البلد.

- نرى واشنطن تصر على إضعاف لبنان لصالح إسرائيل، فهي تنظر بعين واحدة، والضعف اللبناني مطلوب أميركيا لتأمين هامش قوة إقليمية لتل أبيب.

- واقع البلد مأزوم، والحكومة غائبة، والشلل يطال كل مرافق الدولة، والبعض يصر على الرهان الخارجي.

- نحن لن نقبل بأي ابتزاز سياسي أو أمني أو إعماري أو غير ذلك.

- البلد بلدنا والشراكة الوطنية أكبر مقدساتنا، والجنوب ميزان سيادة لبنان، ولن نقبل بانتهاك السيادة الوطنية.

- المقاومة ما زالت قوية وهي بالمرصاد إن شاء الله، بل لبنان قوي بمقاومته ووحدته الوطنية.

- من دون مقاومة وجيش وشعب لا قيمة للبنان سياديا، والسيادة لا تتجزأ والقرار الرئاسي قيمة سيادية ولا حاجة بنا للخارج.

- لوائح الخارج مسمومة، والرئيس نبيه بري يخوض أكبر لحظة تاريخية لحماية القرار الوطني، والمطلوب ملاقاته حتى لا نضيع لبنان.

وافاد تقرير لقناة "المنار"، انه شهد مطار بيروت الدولي مساء الخميس (2 كانون الثاني / يناير 2025م)، إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة بحق مسافرين لبنانيين كانوا عائدين الى بلادهم على متن طائرة "ماهان" الإيرانية؛ ما تسبب في انتقادات واسعة من قبل المسافرين؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية اللبنانية بإجراء تفتيش دقيق للطائرة، ما أدى إلى تعطيل وتأخير الركاب لساعات.

انتهى