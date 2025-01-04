تجمع العلماء المسلمين اللبناني يعلق على احداث مطار بيروت الاخيرة

اصدر تجمع العلماء المسلمين في لبنان بيانا على خلفية التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، خاصة ما جرى في مطار بيروت الدولي، يوم الخميس 2 كانون الثاني / يناير 2025م)، فيما يلي نصه :

تداولت محطات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والصحف اللبنانية الصادرة اليوم، أن مطار بيروت شهد مساء أمس الخميس، إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة بحق ركاب طائرة إيرانية تقل مسافرين لبنانيين على متنها، أغلبهم من الزوار اللبنانيين لمقام الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة (شمال شرق ايران).

فإذا بالمسافرين الذين وصلوا إلى بيروت يخضعون لتفتيش، قيل أن من قام به ضباط أجانب، في حين ذكر ناشطون أنهم ضباط أمريكيون، ما أدى إلى تأخير الركاب لساعات طويلة في المطار وخلق فوضى جعلت شباباً من مناطق مختلفة يتوجهون للمطار بمسيرة عفوية استنكاراً لهذا التصرف غير اللائق من الدولة اللبنانية، خاصة وان الذي كان يخضع للتفتيش كما يقول المسافرون على متن هذه الرحلة، كان لا يسمح له بالمغادرة حتى انتهاء جميع المسافرين.



وهنا فإننا في تجمع العلماء المسلمين نضع هذا الامر في عهدة الدولة اللبنانية، فهل صارت أجهزة الأمن ألعوبة بيد وسائل إعلامية مشبوهة معروفة التوجه؟ واين هي السيادة اللبنانية في ان يمارس التفتيش او الاشراف عليه أجانب؟

وما أعلن عن رفض الدولة اللبنانية تلقي هبات مالية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأن أميركا تمنعها من ذلك، فأي مصلحة لبنانية في الإذعان للإملاءات الأمريكية حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الدولة اللبنانية؟

إننا في تجمع العلماء المسلمين، انطلاقا مما تقدم نعلن ما يلي :-

أولاً : ؤكانوا في زيارة دينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لزيارة مقام الإمام الرضا (عليه السلام)، ويعتبر التجمع ان مشاركة ضباط أجانب قيل أنهم أمريكان في التفتيش هو اعتداء سافر على السيادة اللبنانية.

ثانياً : يطالب تجمع العلماء المسلمين الحكومة بشخص رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير داخليتها ووزير الأشغال العامة بالخروج الى اللبنانيين لتوضيح ما حصل، ويؤكد التجمع في هذا المجال اننا لا نعتبر ان إدخال أموال لإعادة إعمار ما هدمته الحرب جريمة يعاقب عليها القانون، بل هي مساعدة مشكورة يجب تسهيل مرورها.

ثالثاً : يستنكر تجمع العلماء المسلمين إقدام العدو الصهيوني على قصف قطاع غزة بغارات جوية متكررة في يوم دامٍ ارتفع ضحيته نحو مئة شهيد في يوم واحد، ويدعو التجمع المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الإبادة الجماعية والضغط على الكيان الصهيوني للموافقة على وقف اطلاق النار في الاجتماعات التي تعقد هذه الايام في قطر.

رابعاً : يتوجه تجمع العلماء المسلمين بالتحية للقوات المسلحة اليمنية على قيامهم بإطلاق صاروخ يمني سقط على هدفٍ في محيط القدس، ما أدى الى اصابة 12 مستوطناً اثناء خروجهم الى الملاجئ، ويتوجه بالتحية لقائد الثورة في اليمن السيد عبد الملك الحوثي على إعلانه أنه لن يتراجع عن هذه العمليات مهما فعل العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني حتى إيقاف الحرب على غزة.

وافاد تقرير لقناة "المنار"، انه شهد مطار بيروت الدولي مساء الخميس (2 كانون الثاني / يناير 2025م)، إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة بحق ركاب طائرة تقل مسافرين لبنانيين على متن طائرة "ماهان" الإيرانية، ما تسبب في انتقادات واسعة من قبل المسافرين؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية اللبنانية بإجراء تفتيش دقيق للطائرة، ما أدى إلى تعطيل وتأخير الركاب لساعات.