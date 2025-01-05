534 شهيدا بينهم 80 طفلا في الضفة الغربية والقدس خلال عام 2024

وأشار مركز معلومات فلسطين "معطي" إلى أنه من بين الشهداء أيضا 21 امرأة و23 مسنا وذلك جراء استمرار جرائم الاحتلال وتصاعدها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

في المقابل، شهد عام 2024 تصاعدا كبيرا في أعمال المقاومة النوعية والشعبية وأسفرت عن مقتل 48 إسرائيليا وإصابة أكثر من 386 آخرين.

وذكر "معطي": إن أعمال المقاومة النوعية شملت 1143 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، إلى جانب 31 عملية طعن أو محاولة طعن و21 عملية دهس أو محاولة دهس.

وفي حدث نوعي زلزل "تل أبيب" نفذت المقاومة في الضفة أولى العمليات الاستشهادية في معركة طوفان الأقصى، حينما نفذ الاستشهادي جعفر منى من نابلس عملية تفجير فدائية ضخمة في "تل أبيب" أسفرت عن إصابة مستوطن، لتعيد مشهد العمليات الاستشهادية في الانتفاضتين الأولى والثانية بتاريخ 18 آب/ أغسطس الماضي وتبنت العملية كتائب القسام وسرايا القدس.

انتهی**1426