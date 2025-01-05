٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:١٤ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85710541
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ملفات إخبارية

صاروخ يمني تجاوز منظومات الدفاع الجوي الصهیونیة

٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:١٤ ص
رمز الخبر: 85710541
صاروخ يمني تجاوز منظومات الدفاع الجوي الصهیونیة

طهران/5 كانون الثاني/يناير/ارنا-ذكرت وسائل إعلام صهیونیة أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط الاراضي المحتلة.

وتحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، في حين ذكرت الجبهة الداخلية الصهیونیة أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي أول بيان له تعليقا على الحادثة، قال جيش الاحتلال الصهیوني “اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء”.

لكن مشاهد تداولها مستوطنون أظهرت مرور الصاروخ اليمني فوق عدد من المناطق في منطقة القدس المحتلة.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الصهیونیة المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -والتي خلفت استشهاد وإصابة أكثر من 154 ألف فلسطيني- باشرت القوات المسلحة اليمنية منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

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