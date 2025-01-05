المالكي يحذر من مخطط صهيوني لتقسيم المنطقة

وقال "المالكي" في كلمة له خلال مهرجان نجفي لاستذكار قادة النصر حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية "واع":إن العدو يحرضكم ويحرض أبناءكم للقيام بأعمال تخريبية على أساس القدرة على تغيير واقع الدولة الذي نحن فيه لكنهم يعملون وسيفشلون فشلا ذريعا و ستبقى هذه الدول متضافرة الجهود فيما بينها من أجل حماية المنطقة.

وأضاف: حاليا مهمتنا تعقدت، سابقا نريد الحفاظ على غزة فقط و جنوب لبنان، اليوم واجبنا أن نحافظ على المنطقة التي قد تعرضت بسبب سقوط سوريا إلى مزيد من التجاوز و العدوان".

وتابع: إن هذا المشروع كتب في 1967 و 1982 لتقسيم جميع الدول المحيطة بالكيان الصهيوني إلى كانتونات صغيرة حتى لا يستطيع أحد أن يتحدى الكيان و لا تستطيع هذه الدول أن تتحالف فيما بينها لمواجهة هذا الخطر الدائم على طول الخط.

وبين: إن الذي حصل في سوريا قد يكون المقدمة للاستمرار في عملية تقسيم دول المنطقة و إضعافها إلى دويلات صغيرة غير قادرة على أن تقف بوجه الصهيونية.

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