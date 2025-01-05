ايران تدين الهجوم الارهابي على الحافلة التي تقل جنودا باكستانيين

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية " إسماعيل بقائي" بشدة الهجوم الانتحاري الذي استهدف الحافلة الت تقل قوات شبه عسكرية تابعة لقوات حرس الحدود في الجيش الباكستاني في ضواحي مدينة تربت الباكستانية.

وفي هذا السياق، اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن تعاطفه وتعازيه لباكستان حكومة وشعبا و لأسر الضحايا في الهجوم الارهابي على الحافلة التي تقل جنودا باكستانيين، مؤكدا على ضرورة تعزيز الجهود لمنع الإرهاب ومكافحته.

هذا وقد افادت مصادر اخبارية باكستانية، ان قنبلة انفجرت قبل ساعات في أطراف مدينة تربت، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم جنود واصابة العشرات .

وقد تبنى هذا التفجير انفصاليون في إقليم بلوشستان المضطرب والواقع في جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤولون باكستانيون.

وكانت حافلة تقل قوات شبه عسكرية تابعة لقوات حرس الحدود متجهة من مدينة كراتشي إلى تربت عندما استهدفت على مسافة نحو سبعة كيلومترات غرب المدينة.



وقال رشيد الرحمن، وهو مسؤول في الشرطة المحلية، لوكالة «فرانس برس» إن «ستة أشخاص على الأقل، بينهم جنود من حرس الحدود ومدنيون قتلوا في هجوم بالقنابل على حافلة ، بينما اصيب أكثر من 25 شخصا اخرين.



وقال مسؤول أمني محلي لـ «فرانس برس» إن الهجوم كان على ما يبدو هجوما انتحاريا استهدف القوات شبه العسكرية، مؤكدا حصيلة القتلى.



من جهته، أعلنت الناطق باسم «جيش تحرير بلوشستان» تبني الهجوم، موضحا أنه كان تفجيرا انتحاريا استهدف قافلة للجيش الباكستاني.



ويتبنى «جيش تحرير بلوشستان» بانتظام هجمات مميتة ضد قوات الأمن أو الباكستانيين من مناطق أخرى لاسيما البنجاب.

انتهى**ر.م

