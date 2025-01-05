إيران تدين الاعتداءات الأمریکیة والبریطانیة على اليمن

واعتبر "إسماعيل بقائي" استمرار وتكرار الاعتداءات الأمريكية والبريطانية والصهيونية على اليمن انتهاكا واضحا لسيادة اليمن الوطنية ووحدة أراضيه ومخالفا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وحذر من أن هذه الأعمال العدوانية ستتسبب في مزيد من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا.

وأشار إلى استمرار الإبادة الجماعية التي ترتکب بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وأدان بشدة استمرار الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمریکیة وبریطانیا للكيان الصهيوني، والذي يعتبر بمثابة مشاركتهما المباشرة في ارتكاب الجرائم الدولية البشعة ضد أهل غزة.

وأشاد بالموقف المشرف للشعب اليمني والشعوب الحرة الأخرى في إظهار التضامن والدعم للشعب الفلسطيني ودعا المجتمع الدولي والدول الإسلامية، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة ومساعدة النازحين واللاجئین في غزة.

یذکر أنه شنت المقاتلات الأمريكية والبريطانية، فجر اليوم الأحد، سلسلة اعتداءات على محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأشارت مصادر محلية إلى تواصل تحليق طيران العدوان الامريكي البريطاني المُسيّر، في سماء صعدة، إذ سُمع تحليقه في مناطق متفرقة من المحافظة، عقب تنفيذ الاعتداءات الجوية.

وسائل إعلام يمينية قالت أن "العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات شرق مدينة صعدة".

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