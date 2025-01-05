القوات المسلحة اليمنية تستهدف محطة "أوروت رابين" في حيفا المحتلة

وأكدت القوات المسلحة في بيان لها، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت محطة الكهرباء "أوروت رابين" التابعة للعدو الصهيوني جنوبي منطقة حيفا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2، مضيفة أن العملية حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأضافت أن العمليات العسكرية الإسنادية للمجاهدين في غزة سوف تستمر بعون الله بالتزامن مع التطوير المستمر للقدرات العسكرية حتى تلبي متطلبات المرحلة وتستجيب لظروفها وأهدافها وعلى رأسها إجبار العدو الصهيوني على وقف عدوانه على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وكانت وسائل إعلام العدو قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن انفجارات واسعة دوت وسط فلسطين المحتلة جراء رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وأفاد إعلام العدو بأن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة في فلسطين المحتلة من بينها منطقة تل أبيب الكبرى، فيما سمع دوي انفجارات متتالية وسط الكيان.

وكعادته زعم جيش العدو الصهيوني اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء، في حين بثت وسائل أعلام العدو مشاهد التقطها مستوطنون للصاروخ اليمني في أجواء فلسطين المحتلة.

ووثقت مشاهد الصاروخ اليمني وهو يحلق في محيط مدينة الخضيرة المحتلة جنوب حيفا، بالتزامن مع دوي انفجارات واسعة بالمنطقة.

ووثق ناشطون ووسائل إعلام عبرية اللحظات الأولى لهروب المستوطنين في تل أبيب عقب تفعيل صافرات الإنذار، نتيجة هجوم صاروخي يمني استهدف يافا تل أبيب.

وأظهرت اللقطات المحاولات الفاشلة لمنظومات الدفاع الجوي للاحتلال في اعتراض الصاروخ، فيما كشفت وسائل إعلام عبرية عن سماع أصوات انفجارات كبيرة وسط وجنوبي فلسطين المحتلة نتيجة وصول صاروخ اليمني.

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