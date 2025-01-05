الرئیس بزشکیان: معهد "رازي" یلعب دوراً مهماً في تأمین اللقاحات التي تحتاجها البلاد

وقال الرئيس بزشکیان في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى المئوية لتأسيس معهد "رازي" لأبحاث اللقاحات والأمصال اليوم الاحد: يستطيع معهد رازي، بمنتجاته المتنوعة، تحقيق ازدهار الاقتصاد الصحي وزیادة الصادرات غير النفطية من خلال تصدير المنتجات البيولوجية بكافة أنواعها إلى دول المنطقة و منع خروج النقد الأجنبي من البلاد.

وتابع قائلا: الیوم تم توفير الأرضية اللازمة لتحقيق هذا الهدف في ظل إطلاق مركز البحث والتطوير للجيل الجديد من اللقاحات المؤتلفة وبحضور باحثين وأساتذة متحمسين ومجتهدين.

وأضاف: لقد حقق معهد رازي، الاستقلال العلمي والصحي وتحسين الأمن البيولوجي للمجموعات البشرية والحيوانية بثروة من المعرفة والخبرة کما حقق نجاحًا كبيرًا في المواجهة مع جميع أنواع الأمراض التي يصعب علاجها.

وقال رئيس الجمهوریة إن معهد "رازي" لعب دورا مهما في توفير اللقاحات التي تحتاجها البلاد، مضیفا أن إنتاج لقاحات متنوعة للمواشي والدواجن و7 لقاحات بشرية وتصميم وإنتاج أول لقاح مضاد لفيروس كورونا والذي يستخدم عن طريق الحقن والاستنشاق یعتبر جزءا من الخدمات القيمة لهذا المعهد.

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