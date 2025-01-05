٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:١٧ م
رمز الخبر: 85711053
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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خلال لقائه سفير المملكة العربية السعودية في إيران؛

وزير العدل الايراني يؤكد على تطوير العلاقات القضائية والقانونية مع المملكة العربية السعودية

٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:١٧ م
رمز الخبر: 85711053
وزير العدل الايراني يؤكد على تطوير العلاقات القضائية والقانونية مع المملكة العربية السعودية

طهران/5 كانون الثاني/يناير/ارنا- وصف وزير العدل الايراني"امين حسين رحيمي" العلاقات الثنائية بين ايران والسعودية بالمهمة والفعالة للغاية، و أكد على تطوير العلاقات القضائية والقانونية الثنائية ايضا.

واستقبل اليوم الاحد، وزير العدل الايراني "امين حسين رحيمي" سفير المملكة العربية السعودية لدى طهران "عبدالله بن سعود العنزي" في مقر الوزارة معربا عن ارتياحه عن إعادة العلاقات الودية بين ايران والسعودية.

وبالاشارة الى السياسة الأساسية للحكومة الـ14 (حكوكة بزشكيان) في تطوير العلاقات الودية مع كافة الدول وخاصة دول الجوار، دعا وزير العدل الايراني الى الحفاظ على العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية وايضا العلاقات القضائية والقانونية.

وفي بداية هذا اللقاء، أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى طهران "عبدالله بن سعود العنزي" عن سعادته بلقاء وزير العدل، ونقل تحيات وزير العدل السعودي له.

كما اعرب العنزي عن أمله في أن يؤدي تطوير العلاقات في كافة المجالات، خاصة في المجال القانوني والقضائي الى إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.

ووصف السفير السعودي لدى طهران ، اللقاء والتشاور مع مسؤولي وزارة العدل الايرانية بالفعال للغاية ، مضيفا انه من المؤمل أن تستمر هذه العلاقات بهدف تحسين العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون الثنائي.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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