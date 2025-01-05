مسؤول في حزب الله : لا أحد يمكنه كسر معنوياتنا.. المقاومة أقوى من الحديد

وفي ظهوره الإعلامي الأول بعد الحرب، خلال جولة أقامها في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الاحد وتحديداً في مكان ارتقاء شهيد الأمّة السيد حسن نصر الله، قال صفا : إنّ حزب الله جاهز في كلّ الاستحقاقات، وسيكون مع الناس وخلفها وفي الساحة من أجل البناء وإزالة الركام، وسيكون حاضراً في كلّ ما يمسّ بمعنويات شعبنا.

واضاف : كنا وسنبقى مع شعب المقاومة وسنمنع عنه أيّ أذى في الداخل، ولن يكون هناك أيّ إمكانية لأحد بأن يكسر معنوياتنا؛ مطمئناً الجميع بأنّ عليهم عدم القلق.

وتعليقاً على ما إذا "كان حزب الله سيردّ على الخروقات الإسرائيلية"، شدّد صفا بأنّ "قدرة حزب الله ترمّمت ولديه القدرة على مواجهة أيّ اعتداء بالشكل الذي يراه مناسباً"؛ مبيّناً أنّ "ما بعد الـ60 يوماً متروك لحزب الله وقيادته".

كما أشار إلى أنّه سيكون هناك حديث لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع الوسيط الأميركي "آموس هوكستين" حول الخروقات الإسرائيلية؛ حسب ما افادت به الميادين.

وبشأن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، صرح هذا المسؤول في المقاومة اللبنانية، أنه "لا فيتو لحزب الله على ترشيح قائد الجيش كرئيس للجمهورية.. نحن منفتحون على قائد الجيش العماد جوزيف عون، ولا فيتو سوى على سمير جعجع لأنّ مشروعه تدميري للبنان".

وبخصوص تشييع شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، اوضح صفا، بأنّ موعده "سيكون بعد الـ60 يوماً في الضاحية الجنوبية كما قرّر حزب الله"؛ مؤكّداً بأنّ "حضور السيد موجود في المقاومة ومجاهديها وشعب المقاومة".

انتهى ** ح ع