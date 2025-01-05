منظمة الطيران الايراني ترحب بزيادة الرحلات السعودية الى ايران

يأتي ذلك بعد تصريحات وزير السياحة السعودي في 18 أكتوبر 2023، حيث اقترح توقيع اتفاق للتعاون السياحي مع إيران؛ مؤكدا رغبة السعودية في استقبال المزيد من الإيرانيين الوافدين الى المملكة، وفي المقابل توجّه السياح السعوديون إلى إيران.

وبعد عام على تصريحات الوزير السعودي، استؤنفت الرحلات الجوية بين مدينة "مشهد" المقدسة في خراسان الرضوية (شمال شرق ايران)، ومدينة "الدمام" السعودية؛ وذلك بعد قطيعة استمرت 9 سنوات.

وبعد أسبوع من استئناف المسار الجوي بين مشهد و الدمام، والذي حظي بترحيب كبير من قبل مواطني ايران والسعودية، ضاعفت منظمة طيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية (هما)، رحلاتها على هذا المسار ، حيث ارتفعت الرحلات من مشهد نحو الدمام وبالعكس، الى أربع رحلات أسبوعياً.

وفي سياق متصل، قال وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني "سيد رضا صالحي أميري"، مساء الأحد الماضي : لقد بدأت بالفعل الرحلات الجوية من السعودية إلى مشهد، وقد طلبت الرياض زيادة عدد الرحلات؛ ونحن في المستقبل، نعتزم توفير الظروف لزيارة السياح من دول أخرى بما في ذلك البحرين والكويت.

في الوقت نفسه، تجدر الاشارة الى تاكيد "يازرلو اكد في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم ايضا، بان منظمة الطيران المدني الايرانية لم تتسلم، بعد، أي مراسلات رسمية من جانب السعودية في هذا الصدد.

انتهی**2054 / ح ع **