رئيس هيئة الحشد الشعبي : لدينا من القدرات ما هو غير معلن

ولفت الفياض في كلمته، اليوم الاحد، امام المحفل التأبيني الرسمي بمناسبة استشهاد قادة النصر، لفت إلى أن "الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان قدّموا التضحيات الكبيرة ونسجّل لهم الشكر والعرفان وما تفضل به السيد الشهيد حسن نصر الله شهدناه وعايشناه".

وأضاف، "الحشد الشعبي قوة رسمية وينسجم مع القوات الأمنية الرسمية، وندافع عن العراق ضمن حدوده الجغرافية، وهذه حقيقة واضحة، ومن يقول خلاف ذلك فهو مجافي للحقيقة، وهذا ما نؤمن به ونعتقد به، وإنما وجدنا للدفاع عن الدولة وأسقطنا مع إخواننا دولة الخرافة".

وأكد الفياض، أن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة وغيرهما اليوم في أفضل وضع أكثر من أي وقت مضى، وعندما نجول في المحافظات نجد قيادات فعليين للشرطة يمارسون انفاذ القانون ونحن في أوج قوة التفاعل الشعبي مع الدولة".

وختم القيادي في المقاومة الاسلامية العراقية : نعاهد القادة الشهداء وعلى رأسهم الحاج أبو مهدي المهندس وضيف العراق الحاج قاسم سليماني الذي أعطى من روحه وقلبه وفكره لهذا الحشد وساهم بصناعة النماذج التي تتقدّم للتضحية.

انتهی** 2054 / ح ع **

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المصدر / المیادین