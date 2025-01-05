شخصيات سياسية ودينية في باکستان تجدد العهد مع شهداء جبهة المقاومة

وأشار مراسل "إرنا" من اسلام اباد اليوم، الى إقامة ملتقى لتكريم شهداء المقاومة الفلسطينية في مدينة كراتشي الباكستانية، برعاية مؤسسة دعم فلسطين (PLF)، وحضور كبار مسؤولي الأحزاب السياسية والجماعات الدينية في هذا البلد.

وأدان المحاضرون في هذا الملتقى، العدوان الصهيوني المدعوم امريكيا على المنطقة، كما جددوا العهد بشهداء المقاومة.

الى ذلك، أشاد الأمين العام لمؤسسة دعم فلسطين في باكستان "صابر أبو مريم"، بمواقف شعب باكستان وتياراته السياسية والجماعات الدينية، "الداعمة لجبهة المقاومة الفلسطينية وتنديدهم باعتداءات الكيان الصهيوني"، قائلا : إن شهداء طريق القدس هم فخر وعزة لكل الأمة الإسلامية والشبان المسلم الشجعان.

ومن جانبه، قال "رؤوف صدیقي" وهوي قيادي بارز في "حزب الحركة المتحدة القومية" الباكستاني : إن الشعوب التي تنتفض اليوم ضد الظلم والاستبداد، باتت مستهدفة من قبل الأعداء وداعمي "إسرائيل" على حد سواء؛ منتقدا الدعم الأمريكي الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني في مجازره بحق اهل غزة.

بدوره، أكد "سلمان مجاهد بلوش" عضو البرلمان الباكستاني سابقا، على استمرار دعم باكستان للشعبين الفلسطيني والکشميري المضطهدين؛ مؤكدا على ضرورة حظر المنتجات والشركات التابعة للاحتلال الإسرائيلي، بشكل حازم وبما يصيب هذا العدو بالاحباط وفقدان الامل.

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