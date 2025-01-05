٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢٥ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85711375
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افتتاح معرض صور "خط المقاومة" في ذكرى استشهاد آية الله محمد باقر الحكيم بطهران

٠٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢٥ م
رمز الخبر: 85711375
افتتاح معرض صور "خط المقاومة" في ذكرى استشهاد آية الله محمد باقر الحكيم بطهران

طهران /5 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- افتُتح معرض صور "خط المقاومة" في دار المصورين الإيرانيين، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد شهيد المحراب "آية الله السيد محمد باقر الحكيم".

وبدأت اليوم الأحد فعاليات معرض صور "خط المقاومة" بحضور عدد من المثقفين والفنانين في دار المصورين الإيرانيين التابع لمؤسسة "حوزة هنري" الثقافية بطهران، إحياء لذكرى استشهاد آية الله الحكيم (رض) وذلك بالتعاون مع "مؤسسة شهداء آل الحكيم" العراقية.

وقال نائب رئيس مؤسسة "حوزة هنري" للشؤون الدولية "أمير جاويد" : إن سيرة الشهيد السيد محمد باقر الحكيم تتجلى في الصلاة والعبادة، معلنا أن أبواب مؤسسة "حوزة هنري" مفتوحة أمام إخواننا العراقيين.

من جانبه، أعرب نائب قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإسلامي، السفير الإيراني السابق لدى العراق "العميد إيرج مسجدي"، عن شكره وتقديره لإقامة هذا المعرض، قائلا : إن المعرض يُخلّد اسم الشهيد سيد محمد باقر الحكيم وذكرياته وحياته و يساعد على أن يُعرّف الأجيال القادمة بالشهيد الجليل وحياته وأفكاره.

وأضاف مسجدي : إن آل الحكيم أسرة مباركة يرتبط اسمهم بالعلم والفضل والجهاد والشهادة، فجميع أفرادها من العلماء الكبار والوجهاء المرموقين.

وفي ختام هذا الحفل، ألقى سفير جمهورية العراق لدى إيران "نصير عبد المحسن عبد الله"، كلمة حول شخصية الشهيد محمد باقر الحكيم وحياته ونشاطاته الدينية.

انتهى**9365 / ح ع **

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