جامعة المصطفى (ص) العالمية تطلق شعار حملة "الامة الواحدة"

وافادت ارنا، بأن برامج الحفل هذا، انطلقت بتلاوة اي من الذكر الحكيم، للمقرئ الايراني الشهيد الاستاذ كريم منصوري، والمقرئ "رافع العامري" رئيس المركز الوطني للقران الكريم بديوان الوقف الشيعي العراقي، وذلك في اطار حفل قراني بهيج تصدرته سورة الفتح المباركة وشعار "الامة الواحدة".

الى ذلك، القى ممثل مؤسسة شاهد الثقافية "كاظم الجابري" كلمته بالمناسبة، حيث اثنى على تضحيات الشهيدين سليماني والمهندس؛ واصفا حادثة اغتيالهما من قبل الاستكبار العالمي، بانها جانب من الصراع بين الكفر والايمان، واكد على ضرورة التماسك والوحدة بين المسلمين ودعم المرجعية الدينية وتعزيز الوفاق الوطني خدمة لمصالح الشعب العراقي.

بدوره، اشار رئيس المكتب التمثيلي لجامعة المصطفى (ص) العالمية في العراق "حجة الاسلام محمد علي محسن زادة"، الى حملة "الامة الواحدة" وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي خامنئي (حفظه الله) في هذا الخصوص وتاكيد سماحته على الشباب والمثقفين بتلاوة سورة الفتح والتمعّن في معاني اياتها السامية.

وكانت الكلمات ايضا لعدد من الوجهاء والمثقفين والشعراء العراقيين، والتي تناولت قضايا متفرقة بما في ذلك، دعم محور المقاومة وتكريم رموزها، والتماسك بين المسلمين وتشكيل الامة الواحدة في مواجهة الاعداء.

علما بان حملة "الأمة الواحدة" ستقام عبر تنظيم محافل قرآنية تركّز على تلاوة سورة الفتح، وتقديم المساعدة لشعبي فلسطين ولبنان، خلال ألاشهر المباركة، رجب وشعبان ورمضان؛ في مختلف دول العالم.

انتهى ** ح ع