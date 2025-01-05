المقاومة تشتبك مع الاحتلال في بيت لاهيا وتفجّر مبنى في قوة إسرائيلية بجباليا

وأشاروا إلى أنّ المجاهدين لاحقوا أحد الجنود الذي فرّ من المكان، وأجهزوا عليه من المسافة صفر غرب مدينة بيت لاهيا.

وأعلنت سرايا القدس، تمكّن مجاهديها من تنفيذ عملية إغارة تجاه منزل تحصّن به عدد من جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع، وقبل انسحابهم تمّ تفجير عبوة من مخلّفات الاحتلال في المبنى نفسه، وتمّ رصد هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى.

بدورها، أعلنت كتائب الأنصار، الجناح العسكري لحركة الأحرار، بالاشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استهداف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال، في جحر الديك، جنوبي محافظة غزة، برشقة صاروخية.

وأيضاً، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدافها تجمّعات الاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك، وذلك بالهاونات من العيار الثقيل.

بدورها، تمكّنت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، من دكّ مقرّ قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي في نادي خدمات جباليا بقذائف الهاون من عيار 60.

انتهى ** 2342