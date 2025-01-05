وزيرة الطرق: أولوية الحكومة هي توفير السكن للفئات ذات الدخل المنخفض

وفي ختام لقاء مع أعضاء لجنة الاعمار البرلمانية ، وبعد الاستماع إلى كلمات النواب الحاضرين قالت الوزيرة فرزانة صادق: إن "نقدكم" وكذلك "دعمكم" له تأثير فعال ومفيد في تحسين أدائنا. "نقدكم" الصادق يؤدي إلى تحسين الأساليب والأعمال.

وفي هذا الاجتماع اقترحت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية تشكيل "لجنة الإسكان" من أعضاء لجنة الاعمار ومعاون وزارة الطرق والتنمية الحضرية في شؤون الاسكان وغيرهم من المعاونين المعنيين، لمتابعة أهداف خطة التنمية السابعة في مجال الإسكان بجدية أكبر.

وأضافت: أن أولوية وزارة الطرق والتنمية الحضرية والحكومة بناءً على المادة 31 من الدستور؛ هي توفير السكن لمحدودي الدخل والفئات المحرومة في المجتمع.

انتهى ** 2342