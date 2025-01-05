وزير التربية: أحد أهم التفاعلات بين إيران وصربيا هو في المجالات الثقافية والتعليمية

وقال كاظمي خلال اللقاء يوم الاحد في طهران: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها تفاعلات مع صربيا في مختلف المجالات منها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، وتعتبر من الدول المستهدفة في المجال الاقتصادي.

وتابع وزير التعليم: إن أحد أهم التفاعلات بين إيران وصربيا هو في المجالين الثقافي والتعليمي، ومن الجدير بالاشادة ان صربيا تقدم خدمات قيمة لزملائنا في مجال التعليم هنك. ونتوقع ان يتم في الفصل الدراسي والموسم الجديد، توفير الأرضية اللازمة لإنشاء البنية التحتية التعليمية ووجود المعلمين الإيرانيين في البلد.

واعلن كاظمي، استعداده لإبرام مذكرة تفاهم مع صربيا وقال: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون في مجالات العلوم والابحاث والتعليم والتدريب.

من جانبه اعلن سفير صربيا دمير كفاسيفيتش، عن تضامن بلاده مع إيران نيابة عن الحكومة الصربية، كما اعلن الاستعداد لإقامة علاقات أقوى مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد أن العلاقات السياسية بين البلدين في مستوى جيد للغاية، وقال: نحن مستعدون لتعميق العلاقات، وهناك إمكانيات جيدة لزيادة العلاقات الاقتصادية مع إيران.

وأشار إلى أن الطلاب الجامعيين الإيرانيين لديهم فرص دراسية في صربيا، وقال: في كل عام يتم تقديم 80 منحة دراسية للطلاب الإيرانيين حيث تعتبر إيران ثاني دولة من حيث عدد المنح الدراسية للطلاب في صربيا.

وأشار سفير صربيا في إيران إلى أن وزارة التربية والتعليم الإيرانية تدير جامعتين وأضاف: هاتان الجامعتان تنشطان في مجال إعداد المعلمين وأعتقد أنه ستكون هناك فرص للتعاون الجيد في هذا الصدد، ونحن نرحب بأي خطة جديدة ومبتكرة في هذا المجال ومستعدون لمزيد من التعاون.

وأشار سفير صربيا في إيران إلى "أننا سندعمكم إذا قدمتم مقترحات" وقال: نرحب باقتراح وزير التعليم الصربي زيارة إيران والعكس، لأن دولة صربيا بها الكثير من المشاهير والعلماء الذين بحاجة إلى أن يتم التعريف بهم للإيرانيين. ومع المزيد من التواصل، يمكننا المساعدة في التعريف بالمشاهير الإيرانيين في الكتب المدرسية للطلاب الصرب.

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