19 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال والمستوطنين بالضفة خلال 24 ساعة

وقال مركز “مُعطى” في بيان صحفي ، مساء الاحد، إن عمليات المقاومة في الضفة تواصلت ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وأوقعت إصابة في صفوف المستوطنين.

وتنوعت العمليات ما بين عملية طعن، واشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدي للمستوطنين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، وخروج مظاهرات.

وفي التفاصيل، أصيبت مستوطنة في عملية طعن وقعت قرب بلدة دير قديس في رام الله.

واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة ميثلون بجنين ومحاصرة أحد المنازل، وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب قرية عرابة، وألقيت عبوة ناسفة باتجاه قوات الاحتلال خلال مواجهات دارت في بلدة يعبد بجنين.

كما دارت اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة ومخيم العين بنابلس.

وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال قرب ضاحية اكتابا بطولكرم، وألقوا عبوة ناسفة خلال مواجهات وقعت في قرية كفر اللبد بطولكرم.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة الرام بالقدس، وبلدة يعبد بجنين، وبلدة كفر اللبد بطولكرم، والبلدة القديمة ومخيم العين بنابلس، وبلدة سعير بالخليل.

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