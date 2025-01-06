٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85711497
T T
٠ Persons

غزة: حصيلة العدوان بلغت 45805 شهيدا و 109064 جريحا

٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٥٥ ص
رمز الخبر: 85711497
غزة: حصيلة العدوان بلغت 45805 شهيدا و 109064 جريحا

طهران / 6 كانون الثاني/يناير/ارنا- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد 5 يناير 2025، إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,805 شهيداً و109,064 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 457 على قطاع غزة: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء العشرات، وصل منها للمستشفيات 88 شهيداً و208 مصابا خلال الـ (24 ساعة الماضية).

واضافت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

انتهى ** 2342

٠ Persons

تعليقك

You are replying to: .