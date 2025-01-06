محافظ اصفهان: نخطط لإنتاج 3350 ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية

وقال جمالي نجاد، مساء الأحد، في الاجتماع الأول لـ "طاولة الطاقات الجديدة" في المحافظة: لتحقيق هذه الرؤية، يجب تحديد الاحتياجات الاستهلاكية لمختلف القطاعات وخاصة الاقتصادية والزراعية والصناعية، بعناية.

وأشار محافظ أصفهان إلى وجود 196 تحديا وقضية اقاليمية في مجال الطاقات الحديثة بالمحافظة وقال: إن جذب المستثمرين الأجانب ضروري لغرض تطوير البنية التحتية للطاقة في هذا المجال، لذلك لا بد من تعديل وتسهيل القوانين واللوائح الصارمة الحالية.

وقال جمالي نجاد: إن مدينة أصفهان تحتاج إلى تطوير الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية بسبب الحاجة إلى إمدادات الطاقة المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضاف: بالنظر إلى القدرة المواتية للمحافظة في هذا المجال، يمكن اقتراح إنتاج الطاقة الشمسية ومأسستها كحل فعال لتوفير الطاقة المستدامة وتقليل تلوث الهواء في أصفهان.

وأكد جمالي نجاد على التآزر بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في هذا المجال، وقال: فقط من خلال التخطيط التفصيلي والتشغيلي، يمكن تحقيق الأهداف المرسومة واستخدام القدرات المتاحة بأفضل طريقة.

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