٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85711504
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وفد من برلمان شباب "البريكس" يزور إيران

٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:١٧ ص
رمز الخبر: 85711504
وفد من برلمان شباب "البريكس" يزور إيران

طهران / 6 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلنت دايانا كوفالا العضو في برلمان شباب البريكس بان وفدا من هذه المجموعة الدولية سيزور الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعريف الشباب الإيراني بقيم وأهداف المجموعة.

وقالت كوفالا في مقابلة مع وكالة تاس للأنباء: بعد بيان البريكس الأخير في قازان، نحتاج إلى السفر إلى الدول الأعضاء للأغراض التعليمية.

واضافت: إن روسيا تعمل على تنظيم رحلة تعليمية إلى دول البريكس ومنها إيران والإمارات ومصر.

وأعلنت مديرة تعليم الشباب بهذه المجموعة الدولية نجاح الرحلة التعليمية إلى الهند وأضافت: من أهداف الرحلة تعريف شباب الدول الأعضاء بمبادئ وقيم البريكس.

وانعقدت القمة السادسة عشرة لمجموعة البريكس، يوم 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2024 بحضور قادة الدول الأعضاء ومن بينهم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

وانعقد اجتماع مجموعة البريكس بلس يوم 24 تشرين الاول /اكتوبر 2024 بحضور قادة دول البريكس والدول المهتمة بالتعاون مع هذه المجموعة.

تأسست مجموعة البريكس في يكاترينبرغ بروسيا عام 2009 بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين؛ وفي العام التالي، انضمت جنوب أفريقيا إلى هذه المجموعة.

كما انضمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر وإثيوبيا والإمارات إلى هذه المجموعة اعتباراً من بداية عام 2024.

وتولت البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة البريكس اعتبارا من بداية العام 2025.

انتهى ** 2342

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