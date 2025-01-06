وفد من برلمان شباب "البريكس" يزور إيران

وقالت كوفالا في مقابلة مع وكالة تاس للأنباء: بعد بيان البريكس الأخير في قازان، نحتاج إلى السفر إلى الدول الأعضاء للأغراض التعليمية.

واضافت: إن روسيا تعمل على تنظيم رحلة تعليمية إلى دول البريكس ومنها إيران والإمارات ومصر.

وأعلنت مديرة تعليم الشباب بهذه المجموعة الدولية نجاح الرحلة التعليمية إلى الهند وأضافت: من أهداف الرحلة تعريف شباب الدول الأعضاء بمبادئ وقيم البريكس.

وانعقدت القمة السادسة عشرة لمجموعة البريكس، يوم 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2024 بحضور قادة الدول الأعضاء ومن بينهم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية.

وانعقد اجتماع مجموعة البريكس بلس يوم 24 تشرين الاول /اكتوبر 2024 بحضور قادة دول البريكس والدول المهتمة بالتعاون مع هذه المجموعة.

تأسست مجموعة البريكس في يكاترينبرغ بروسيا عام 2009 بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين؛ وفي العام التالي، انضمت جنوب أفريقيا إلى هذه المجموعة.

كما انضمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر وإثيوبيا والإمارات إلى هذه المجموعة اعتباراً من بداية عام 2024.

وتولت البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة البريكس اعتبارا من بداية العام 2025.

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