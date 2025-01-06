استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى معتز أحمد عبد الوهاب مدني (17 عاماً) برصاص الاحتلال في مخيم عسكر بنابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال سلمت طواقمها إصابة، إثر مواجهات في مخيم عسكر الجديد، ونقلتها إلى المستشفى للعلاج.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى رفيديا أن الشاب مدني وصل المستشفى مصابا بجراح خطيرة للغاية، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت قرب تلة مخيم عسكر الجديد، استهدف خلالها الشبان دوريات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الشبان.

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