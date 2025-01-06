٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85711507
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استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس

٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٧ ص
رمز الخبر: 85711507
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم عسكر شرق نابلس

طهران / 6 كانون الثاني/يناير/ارنا- استشهد فتى فلسطيني، مساء الاحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى معتز أحمد عبد الوهاب مدني (17 عاماً) برصاص الاحتلال في مخيم عسكر بنابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال سلمت طواقمها إصابة، إثر مواجهات في مخيم عسكر الجديد، ونقلتها إلى المستشفى للعلاج.

وأوضحت مصادر طبية في مستشفى رفيديا أن الشاب مدني وصل المستشفى مصابا بجراح خطيرة للغاية، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت قرب تلة مخيم عسكر الجديد، استهدف خلالها الشبان دوريات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الشبان.

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