السفير الايراني لدى روسيا: زيارة بزشكيان لموسكو ستكون تاريخية

وفي مقابلة مع مراسل ارنا في موسكو، أشار السفير الايراني لدى روسيا "كاظم جلالي" الى ان التخطيط الذي تم اعداده لتوقيع اتفاقية التعاون الشامل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية في 17 كانون الثاني/يناير 2025 من قبل رئيسي البلدين مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين،مضيفا بأن العلاقات بين طهران وموسكو تتقدم الى الأمام على أساس عنصري الجوار والتوجه المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وبالاشارة الى عنصر حسن الجوار في العلاقات الإيرانية- الروسية ، اوضح جلالي انه العلاقات الثنائية بين البلدين موجودة عبر التاريخ،وقد رافقت هذه العلاقات فترات صعود وهبوط لا يمكن إنكاره.

التوجهات المشتركة بين إيران وروسيا

واستطرد حديثه مشيرا الى التوجهات المشتركة بين البلدين في القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب،مبينا نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي رفضت بعد الثورة الإسلامية الهيمنة وقبولها في النظام الدولي،مضيفا بأن نهج الثورة هذا قد اكتسب معجبين ومؤيدين له في العالم، واليوم تؤكد روسيا على استقلالها.

وتابع، قائلا: ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطرق في مقابلته بشأن نتائج انتخابات 2024 عدة مرات مسألة التأكيد على الاستقلالية.

سير العلاقات في العام 2024

وذكر جلالي أن العلاقات بين البلدين في المجال السياسي تجري على مستوى عال جدا، وتم تبادل العديد من المراسلات بين مسؤولي البلدين، كان آخرها الزيارة المتزامنة لنائبي رئيس الوزراء الروسي إلى طهران، وقبلها زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى ايران وزيارة وزيري الخارجية في 2024.

واضاف السفير الايراني لدى موسكو : كما سافر رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى قازان في روسيا قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بهدف المشاركة في قمة البريكس، وفي المستقبل القريب سيسافر أيضا إلى موسكو بدعوة رسمية من نظيره الروسي.

وافاد جلالي بأن مسار العلاقات بين البلدين يمضي قدما في مجالات أخرى منها الأمنية والدفاعية والثقافية والاقتصادية.

توقعات بنمو التجارة الثنائية بنسبة 15% العام الماضي

وبالاشارة الى أن حجم التجارة بين البلدين شهد اتجاها تصاعديا في عام 2024،اوضح جلالي ان الجمارك الروسية لم تستخرج حتى الآن الإحصائيات النهائية للتجارة بين البلدين هذا العام، لكن المسؤولين الروس توقعوا زيادة بنحو 15% في التجارة بين البلدين، مضيفا انه من المتوقع أن تتراوح الإحصائيات الرسمية للتجارة بين إيران وروسيا عام 2024 ما بين أربعة ونصف إلى خمسة مليارات دولار.

العمل على إعداد اتفاقيتين للتعاون في مجال النقل والغاز

وفيما يتعلق بالخطة المشتركة بين البلدين لبناء خط سكة حديد رشت- استارا، والتي وقع الطرفان اتفاقية بشأنها في ايار/ مايو 2023،اوضح جلالي بان المفاوضات تجري بشكل جيد بهذا الخصوص ، معربا عن امله في أن يتم الانتهاء من الاتفاقية التنفيذية لهذه الخطة قبل زيارة الرئيس الايراني لروسيا وتكون جاهزة للتوقيع عليها من قبل الرؤساء خلال الزيارة المرتقبة لبزشكيان.

ومضى يقول انه تم اجراء مفاوضات جيدة في مفاوضات نقل الغاز، مبينا انه اذا تم حل إحدى القضايا المتبقية فإن اتفاقية تنفيذ خطة نقل الغاز ستكون نهائية إن شاء الله.

وصرح السفير الايراني لدى موسكو انه وبالإضافة إلى هذه المجالات، فان التعاون الثنائي يتوسع في مجالات التكنولوجيا والطب والمعدات الطبية والأدوية.

هذا وفي وقت سابق، أعلن جلالي عن استعداد طهران وموسكو للتوقيع على وثيقة تعاون شامل موضحا انه ولهذا الغرض سيتوجه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى موسكو في 17 كانون الثاني /يناير 2025.

واضاف جلالي انه سيتم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاقية التعاون بين البلدين من قبل بزشكيان وبوتين.

انتهى**ر.م