الرئیس بزشکیان سیزور روسیا وتاجیکستان

وأشار"مهدي سنائي" في حسابه الرسمي على منصة ايكس إلی خطط رئيس الجمهوریة لهذا الأسبوع وكتب: سيستضيف الدكتور بزشكيان، السيد السوداني في طهران یوم الأربعاء من هذا الاسبوع( 8 يناير 2025) لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية كما تلقى رئیس الجمهوریة دعوات من الرئیس الروسي "فلاديمير بوتين" ورئیس طاجیکستان "إمام علي الرحمن" وسيزور طاجيكستان وروسيا في نهاية الشهر الأول من فصل الشتاء وسيتم التوقيع على عدة وثائق لتوسيع العلاقات.

ومن المقرر أن يزور رئيس وزراء العراق "محمد شياع السوداني"،طهران يوم الأربعاء القادم وفي هذه الزیارة، سيتم تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في ضوء إنجازات زيارة رئيس الجمهورية إلى بغداد في أيلول/سبتمبر الماضي فضلا عن التطورات الأخيرة في المنطقة.

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