مقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" شمال الضفة

وأفادت مصادر عبرية صباح اليوم بوقوع عملية إطلاق نار استهدفت حافلة وسيارتين للمستوطنين قرب مستوطنة "كدوميم" شمال الضفة الغربية، وذلك بالقرب من قرية الفندق شرقي قلقيلية.

ووفقًا للتقارير، نفذ منفذ العملية الهجوم مستخدمًا مركبة خاصة قبل أن ينسحب من الموقع بسرعة.

وذكرت الإسعاف الإسرائيلي أن العملية أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 6 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال بدأت على الفور في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بحثًا عن منفذ الهجوم، حيث تركزت الجهود في المناطق المحيطة بمستوطنة "كدوميم".

يأتي هذا الهجوم في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا على خلفية اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشير التقارير إلى أن الوضع الأمني في المنطقة يشهد توترًا مستمرًا، حيث تتسارع وتيرة المواجهات والهجمات المسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.

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