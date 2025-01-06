حماس:عملية إطلاق النار شرق قلقيلية، هي رد بطولي على ما يرتكبه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

وقالت الحركة، في بيان: "تمثل هذه العملية رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة وغزة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين شعب حر أبي ثائر لن يفرط بحقه وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا".

كما أشارت إلى أن عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية المشددة.

ودعت الحركة، في السياق، لتصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في كافة المناطق داخل أرضنا المحتلة وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن وإفشال مخططاته الخبيثة بالضم والتهجير.

قتل 3 إسرائيليين وأصيب 6 آخرون بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ومركبتين إسرائيليتيين قرب قرية الفندق شرق محافظة قلقيلية؛ صباح اليوم الإثنين، في وقت أشار المتحدث باسم المجلس الإقليمي "شومرون" وقوع عملية إطلاق نار باتجاه سيارتين وحافلة إسرائيلية على الطريق 55 بين قرية الفندق و"كدوميم".

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن "عملية قاسية جداً"، مشيرةً إلى أن مسلحين اثنين نفذا عملية إطلاق النار قبل أن يتمكنا من الانسخاب.

وأكدت، إن "منفذي عملية إطلاق النار تمكنوا من الفرار بسيارتهم وشرعت قوات الأمن بملاحقتهم في المنطقة"، لافتة إلى أن السيارة التي أطلق منها النار كان فيها أكثر من شخص، واتجهت إلى منطقة نابلس.

من جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه قدم العناية الطبية في مكان عملية إطلاق النار لـ4 مصابين، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع 6 إصابات؛ إصابتين ميؤوس منهما، وإصابة خطرة، إصابتين متوسطتين وإصابة طفيفة.

وانتشرت قوات الاحتلال في موقع العملية وبدأت عملية بحث واسعة عن المنفذين، وفقا لما ذكرته تقارير محلية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طوق أمني واسع على القرى المجاورة لموقع الهجوم المسلح شمالي الضفة الغربية.

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