ايران والسعودية تجريان محادثات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

وخلال لقاء مع نشطاء القطاع الخاص اليوم الاثنين، أكد مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني "محمد محسن صدر" على تعميم الاقتصاد والدور الرئيسي للقطاع الخاص في مختلف المشاريع.

وبالإشارة الى المحادثات الجارية مع السعودية للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، أعرب محمد محسن صدر عن أمله في منع هجرة القوى المتخصصة من خلال تبادل التسهيلات وإسناد حصة من مشاريع البلاد إلى خبراء إيرانيين.

كما وأعلن مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مواصلة دبلوماسية تكنولوجيا المعلومات مع الدول الأخرى وإنشاء منطقة تصدير للخدمات التقنية في مجال التقنيات المتقدمة حول كيفية التواصل ونقل البيانات في أنظمة الاتصالات (مجال FAVA ).

وتحدث عن دعم وزارة الاتصالات لصندوق الشركات الناشئة والابتكار ودعا إلى تعاون القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات لان الاستثمار في هذا المجال يمكن أن يولد فرص عمل عالية، معلنا عن استعداد وزارة الاتصالات لدعم القطاع الخاص في مجال البنية التحتية.

انتهى**ر.م