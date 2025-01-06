قائد الحرس الثوري : مدينة كرمان اضحت مزارا لاستقطاب المسلمين من جميع أنحاء العالم

وفي تصريح له على هامش زيارة مزار القائد الشهيد قاسم سليماني وسائر الشهداء بمدينة كرمان (جنوب شرقي البلاد)، أشاد اللواء سلامي بأبناء المحافظة العظماء.

وأضاف : إن القائد الشهيد سليماني الذي ووري الثرى في مسقط راسه كرمان، يحظى بتقدير كبير لدى المواطنين من اهالي هذه المحافظة الجليلة.

كما اثنى القائد العام للحرس الثوري على تضحجيات أبناء محافظة كرمان، قائلا : هؤلاء المواطنون لم يتركوا الشهيد سليماني وحيدا في ذكرى ارتقائه العام الماضي، رغم الاعتداء الإرهابي الذي طال مزاره وارتقى على اثره أكثر من 90 شهيدا، معظمهم من أبناء المحافظة.

وتابع : إن اهالي كرمان، عززوا حضورهم في مراسم الذكرى الخامسة لارتقاء الشهيد سليماني ورفاق دربه خلال العام الجاري، وذلك اجواء البرد القارس؛ مما يجسد عظمة هذا الشعب وكرامته عند الله.

وقام اللواء سلامي، اليوم الاثنين، بزيارة "مقبرة الشهداء" في محافظة كرمان، حيث قدم التحية الى روح القائد الشهيد قاسم سليماني، وسائر الشهداء الراقدين في هذه الروضة المباركة، بمن فيهم الطفلة الشهيدة "ريحانة سلطاني نجاد" التي ارتقت اثر الحادث الارهابي الذي استهدف زوار الشهيد سليماني في ذكرى استشهاده العام الماضي.

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