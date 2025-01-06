٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85712243
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السفارة الايرانية في لندن تنفي مزاعم النائب البريطاني حول سقوط الاسد واغتيال الشهيد سليماني

٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٠٢ م
رمز الخبر: 85712243
السفارة الايرانية في لندن تنفي مزاعم النائب البريطاني حول سقوط الاسد واغتيال الشهيد سليماني

لندن / 6 كانون الثاني / يناير / ارنا - نفت السفارة الايرانية في لندن، مزاعم النائب في البرلمان البريطاني "توم توغاندهات" حول "العلاقة بين سقوط نظام بشار الاسد في سوريا واغتيال القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني"؛ مؤكدة بانها "ادعاءات لا اساس لها وغير قانونية، ذلك ان دعم الارهاب والتحريض على العنف، أمر غير أخلاقي وغير مسؤول".

واضافت السفارة الايرانية، في بيانها الصادر اليوم الاثنين عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي : ان دعم القتل التعسفي والاغتيالات، اجراء غير قانوني ولا اخلاقي، كما ان التحريض على الحرب والعدوان ضد احدى الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة، هو عمل غير مسؤول ويفتقر الى الدقة.

وتابع البيان : وحده الشخص الجاهل وغير المسؤول بسجله المثير للجدل، يستطيع ان يدعم انتهاك القانون، ويحرض على تفاقم العنف والاعتداء على شعب اخر.

يذكر ان النائب البريطاني توغاندهات الذي يعرف بمواقفه الداعمة لزمرة المنافقين الارهابية، ادعى مؤخرا ان "قرار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الشهيد الحاج قاسم سليماني، يأتي ضمن سلسلة من الاحداث التي آلت الى سقوط نظام الاسد في سوريا"؛ على حد زعمه.

انتهى ** ح ع  

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