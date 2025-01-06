السفارة الايرانية في لندن تنفي مزاعم النائب البريطاني حول سقوط الاسد واغتيال الشهيد سليماني

واضافت السفارة الايرانية، في بيانها الصادر اليوم الاثنين عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي : ان دعم القتل التعسفي والاغتيالات، اجراء غير قانوني ولا اخلاقي، كما ان التحريض على الحرب والعدوان ضد احدى الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة، هو عمل غير مسؤول ويفتقر الى الدقة.

وتابع البيان : وحده الشخص الجاهل وغير المسؤول بسجله المثير للجدل، يستطيع ان يدعم انتهاك القانون، ويحرض على تفاقم العنف والاعتداء على شعب اخر.

يذكر ان النائب البريطاني توغاندهات الذي يعرف بمواقفه الداعمة لزمرة المنافقين الارهابية، ادعى مؤخرا ان "قرار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الشهيد الحاج قاسم سليماني، يأتي ضمن سلسلة من الاحداث التي آلت الى سقوط نظام الاسد في سوريا"؛ على حد زعمه.

انتهى ** ح ع