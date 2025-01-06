القائم بأعمال السفارة الايرانية لدى افغانستان يلتقي وزير الداخلية في حكومة طالبان

وأفادت إرنا، بأن "بيكدلي"، بحث مع وزير الداخلية الأفغاني، "سراج الدين حقاني" حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان في هذا اللقاء على تعزيز العلاقات والأواصر وتطوير التعاون بين وزارتي الداخلي في ايران وافغانستان.

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى القائم باعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أفغانستان، وبحثا معه في الخطط المستقبلية الكفيلة بتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

علما، ان علي رضا بيكدلي شغل سابقا، مناصب القائم باعمال السفارة الايرانية في كازاخستان، ورئيس اللجنة المعنية بإعادة التنمية الاقتصادية في افغانستان لدى وزارة الخارجية، ومساعد شؤون الأبحاث في مركز الدراسات السياسية والدولية، وسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى أذربيجان وقبرص وتركيا، ومساعد الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية.

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