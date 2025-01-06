الیمن یعلن إفشال أنشطة عدائية لجهازی الاستخبارات البريطاني والسعودي

وفي التفاصيل، اوضحت الجهات الأمنية اليمنية، أنّ "الاستخبارات البريطانية، وبالتعاون والتنسيق مع الاستخبارات السعودية، عمدت إلى استقطاب وتجنيد وتدريب عناصر تجسسية بغرض تنفيذ أنشطة استخباراتية، تستهدف مقدّرات البلاد الاستراتيجية".

واضافت، أنّ "تجنيد العناصر جاء لاستهداف بعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحرّكات بعض قيادات الدولة".

وأشارت السلطات الامنية في صنعاء، بأنّ "الشبكة التجسسية استهدفت مواقع استراتيجية كالقوة الصاروخية والطيران المسيّر ومنازل بعض القيادات"؛ مردفة، انه "من مهام شبكة التجسس هذه وضع أجهزة GPS في بعض المركبات والأهداف".

الى ذلك، حذّر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، الدول التي تورّطت استخباراتها في تجنيد خلايا تجسسية للإضرار باليمن، وحمّلها المسؤولية.

وأكّد المجلسن أنّ "الخلايا التجسسية ستنال جزاءها الرادع وفق القوانين والأنظمة النافذة".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / المیادین