٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85712457
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وزير الخارجية الإيراني : طاجيكستان تحظي بمكانة مرموقة في سياستنا الخارجية

٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢٨ م
رمز الخبر: 85712457
وزير الخارجية الإيراني : طاجيكستان تحظي بمكانة مرموقة في سياستنا الخارجية

طهران/ 6 کانون الثاني/ يناير/ إرنا- أكد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى طاجيكستان "علي رضا حقيقيان"، اكد بأن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" إلى دوشنبة تشكل فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين؛ مبينا ان "طاجيكستان تحظى بمكانة مرموقة في السياسة الخارجية الايرانية".

وأفادت وكالة "إرنا"، بأن قبيل زيارة الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" إلى طاجيكستان، التقى السفير الإيراني في جوشنبة "علي رضا حقيقيان"، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية "عباس عراقجي".

وفي هذا اللقاء، قدم حقيقيان الى وزير الخارجية، تقريرا مسهبا عن آخر التطورات فيما يتعلق بالعلاقات والتعاون المتنامي بين طهران ودوشنبة، فضلا عن الخطط الموضوعة لإنجاح زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية المرتقبة الى هذا البلد.

الى ذلك، نوه عراقجي بالأواصر التاريخية والحضارية والثقافية المتجذرة التي تجمع الشعبين الإيراني والطاجيكي؛ مؤكدا على الأهمية البالغة التي توليها إيران لعلاقاتها مع طاجيكستان.

كما لفت وزير الخارجية في هذا اللقاء، الى وجود الإمكانات الهائلة والكفيلة بتوسيع التعاون الثنائي، في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها؛ واصفا زيارة الرئيس بزشكيان المرتقبة إلى طاجيكستان، انها تتيح فرصة مثالية لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها.

من جانبه، دعا السفير الإيراني دوشنبة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإفادة القصوى من هذه الزيارة التاريخية.

انتهى**9365 / ح ع **

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