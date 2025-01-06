المجلس السياسي الأعلى في اليمن يشيد بكشف خلية تابعة للاستخبارات البريطاني والسعودي

وعبر "المجلس"، في بيانه الصادر اليوم الاثنين، عن "الشكر والعرفان والامتنان للأجهزة الأمنية على كشفها أنشطة عدائية تابعة لجهاز الاستخبارات البريطاني MI6 وجهاز الاستخبارات السعودي، وإلقاء القبض على عناصر تابعة لشبكة تجسسية بريطانية".

وأكد، أن "الخلايا التجسسية ستنال جزاءها الرادع وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيدا بدور المواطنين ووعيهم ويقظتهم وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية في إفشال مخططات العدو التي تستهدف النيل من اليمن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله".

وحذر المجلس السياسي الأعلى في حكومة صنعاء، الدول التي تورطت أجهزتها المخابراتية في تجنيد خلايا تجسسية للإضرار بالجمهورية اليمنية أو للعمل لصالح العدو الإسرائيلي؛ مؤكدا، أن عليها تحمل مسؤولية ما سيترتب على ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت الأجهزة الأمنية في حكومة التغيير والبناء اليمنية، أنّها تمكنت من أفشال أنشطة عدائية لجهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، وايضا وجهاز الاستخبارات السعودي؛ خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 م.

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المصدر/ وكالة سبأ الإخبارية