زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة فارس جنوب ايران

وافاد موقع رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مساء الاثنين مدينة دهرم على عمق 10 كيلومترات.

وقال مدير عام لجنة الأزمة في محافظة فارس: إن هذا الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في عدة قرى وتشققات جزئية في جدران بعض المباني.

وأضاف غلام رضا غلامي في مقابلة مع مراسل "إرنا": فور وقوع الزلزال، تم إرسال ثلاثة فرق تقييم وإنقاذ تابعة للهلال الأحمر إلى المنطقة، وفي التقييم الأولي، تبين أن بعض المنازل في القرية حدثت فيها تصدعات، ولكن لحسن الحظ، لم تكن هنالك ضحايا أو إصابات.

وأضاف غلامي: تسبب الزلزال في سقوط بعض الحجارة على الطريق المؤدي إلى فراشبند، حيث تمت ازالتها من قبل فرق الطرق المعنية والآن جميع محاور المواصلات في منطقة الزلزال مفتوحة.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بمحافظة فارس لوكالة أنباء "إرنا" مساء الاثنين: في الساعة الثامنة و 23 دقيقة مساء الاثنين (الرابعة و 53 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش)، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كيلومترات ضواحي مدينة دهرم في محافظة فارس.

وأضاف حسين درويشي: عقب هذا الحادث، تم إرسال ثلاثة فرق من الهلال الأحمر إلى القرى القريبة من مركز الزلزال لتقييم حجم الأضرار المحتملة، وتم وضع جميع قواعد الهلال الأحمر في المحافظة في حالة تأهب.

تقع مدينة دهرم التابعة لقضاء فراشبند على بعد 164 كم جنوب غرب شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.

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