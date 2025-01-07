نائب رئيس الجمهورية: الحكومة مهتمة جدياً بحل مشاكل المناطق الاقل نموا

واستضاف شهرام دبيري، في سلسلة لقاءاته مع ممثلي المحافظات المختلفة، ممثلي محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) في مجلس الشورى الاسلامي مساء الاثنين واطلع عن كثب على مطالب وهموم اهالي المحافظة.

وفي هذا اللقاء ، قال دبيري: إن رئيس الجمهورية لديه اهتمام خاص باهالي محافظة سيستان وبلوشستان ولهذا السبب كانت هذه المحافظة المحطة الاولى في زياراته الى محافظات البلاد.

وأضاف: ان الدكتور بزشكيان لديه اهتمام جدي بحل مشاكل المناطق والمحافظات الاقل نموا على أساس معياري العدالة والقضاء على التمييز.

وأشار إلى محدودية ميزانية الحكومة، وأكد: من أجل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مجالات شق الطرق والصحة والاعمار، ينبغي الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وتوفير الارضية لجذب الاستثمار في المحافظة.

*التنمية المتوازنة أحد برامج الحكومة الرابعة عشرة

وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى المشاكل المتراكمة التي تواجهها المحافظة في مختلف المجالات وقال: هنالك أعمال جيدة قيد التنفيذ لتنمية منطقة مكران ومحافظة سيستان وبلوشستان، وتحاول الحكومة الرابعة عشرة متابعة التنمية بطريقة متوازنة.

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