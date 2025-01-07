ايران.. معدل البطالة انخفض الى 7.2 بالمائة في فصل الخريف

وتظهر تفاصيل تعداد القوى العاملة أن معدل البطالة وصل إلى 7.2%، وهو أدنى معدل بطالة يتم تسجيله على الإطلاق خلال السنوات الاخيرة وانخفض هذا المعدل بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقد وصل معدل البطالة إلى رقم احادي في 26 محافظة من محافظات البلاد، وتحتل طهران ومازندران المراكز الأولى بينها.

وبحسب هذا التقرير، فإن محافظات أذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وأصفهان، والبرز، وإيلام، وبوشهر، وطهران، وجهار محال وبختياري، وخراسان الجنوبية، وخراسان الرضوية، وخراسان الشمالية، وزنجان، وسمنان، وفارس، وقزوين، وقم، وكردستان، وكرمان ، وكهكيلويه وبوير أحمد، وكلستان ، وجيلان ، ومازندران ، ومركزي ، وهرمزكان ، وهمدان ، ويزد، يبلغ معدل البطالة فيها رقما احاديا.

وتم تسجيل أدنى معدل بطالة بنسبة 4.5% في طهران و4.7% في مازندران وخراسان الجنوبية.

جدير بالذكر أن نسبة المشاركة الاقتصادية في طهران انخفضت مقارنة بالماضي.

وكان أعلى معدل للبطالة هو في محافظات سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وخوزستان (جنوب غرب) وكرمانشاه ولرستان (غرب) على التوالي.

انتهى ** 2342