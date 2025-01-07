٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85712598
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جيش الاحتلال يقر بمقتل نائب قائد سرية وجندي في معارك شمالي قطاع غزة

٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:١٩ ص
رمز الخبر: 85712598
جيش الاحتلال يقر بمقتل نائب قائد سرية وجندي في معارك شمالي قطاع غزة

طهران / 7 كانون الثاني/ يناير/ارنا- لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتكبّد الخسائر في قطاع غزة، على الرغم مما يمارسه من حصار وعدوان منذ أكثر من 450 يوماً.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدّث باسم "جيش" الاحتلال، يوم الاثنين، عن مقتل ضابط وجندي في شمالي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، فإنّ الضابط (نقيب) يشغل منصب نائب قائد سرية في لواء "ناحال"،  وخدم سابقاً في وحدة "دوفدوفان".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، "الحدث وقع خلال اشتباكات عنيفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة عندما أطلق المسلحون قذيفة مضادة للدروع باتجاه القوة الإسرائيلية".

وكان قد أعلن "جيش" الاحتلال، إصابة جنديّين من لواء "ناحل" بجروح خطيرة، في بيت حانون شمال قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مبنى وذلك صباح يوم الاثنين.

كما كانت قد تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن معارك عنيفة جداً جرت الاثنين بين جيش الاحتلال والمقاومة في شمال غزة.

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