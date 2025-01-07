جيش الاحتلال يقر بمقتل نائب قائد سرية وجندي في معارك شمالي قطاع غزة

وفي هذا السياق، أعلن المتحدّث باسم "جيش" الاحتلال، يوم الاثنين، عن مقتل ضابط وجندي في شمالي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، فإنّ الضابط (نقيب) يشغل منصب نائب قائد سرية في لواء "ناحال"، وخدم سابقاً في وحدة "دوفدوفان".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، "الحدث وقع خلال اشتباكات عنيفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة عندما أطلق المسلحون قذيفة مضادة للدروع باتجاه القوة الإسرائيلية".

وكان قد أعلن "جيش" الاحتلال، إصابة جنديّين من لواء "ناحل" بجروح خطيرة، في بيت حانون شمال قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في مبنى وذلك صباح يوم الاثنين.

كما كانت قد تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن معارك عنيفة جداً جرت الاثنين بين جيش الاحتلال والمقاومة في شمال غزة.

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