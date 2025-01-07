٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85712601
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17 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٢٥ ص
رمز الخبر: 85712601
17 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

طهران / 7 كانون الثاني/يناير/ارنا- وثق مركز معلومات فلسطين “معطى”، 17 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية والقدس ضمن معركة “طوفان الأقصى” خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز في رصدٍ يوميٍ، إن العمليات تنوعت بين اشتباكات مسلحة، إطلاق نار، إلقاء عبوات ناسفة، مواجهات مع قوات الاحتلال، وإلقاء حجارة.

وأشار “معطى” إلى أن أبرز أعمال المقاومة، مقتل 3 مستوطنين وإصابة 8 آخرين في عملية إطلاق نار استهدفت ثلاث مركبات وحافلة قرب قرية الفندق في قلقيلية، إضافة إلى اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة اليامون بجنين.

وتنقلت المواجهات بين عدة مناطق في الضفة الغربية، حيث شهدت مدينة نابلس اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر، إضافة إلى اندلاع مواجهات في مناطق أخرى مثل قلقيلية وطوباس.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في منطقة راس خميس، بينما شهدت مناطق أخرى مثل بيت فوريك ومادما مواجهات مع الاحتلال تخللها إلقاء حجارة ومفرقعات نارية.

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