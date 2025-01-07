سرايا القدس: قصفنا "سديروت" وغلاف غزة برشقة صاروخية من شمال قطاع غزة

وافادت "فلسطين اليوم" ان السرايا قالت في بلاغ عسكري :" قصفنا "سديروت" وغلاف غزة برشقة صاروخية، من محيط تجمعٍ لآليات الاحتلال في شمال قطاع غزة".

وصباح الاثنين، أكد جيش الاحتلال رصد اطلاق 3 صواريخ من بيت حانون شمال غزة نحو الغلاف، أحدها أصاب مبنى في مستوطنة "سديروت"، عقب تفعيل صفارات الإنذار في الغلاف.

ولليوم الـ 458 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 45,854 شهيدا و 109,139 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

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