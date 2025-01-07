المقاومة تواصل التصدي لجيش الاحتلال بقذائف الهاون واستهداف "الميركافا"

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام ان فصائل المقاومة اعلنت في بلاغات عسكرية متتابعة، بأنها نفذت عمليات استهداف وقصف لمواقع عسكرية إسرائيلية، ودمّرت آليات ودبابات تابعة لقوات الاحتلال.

واستهدفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس دبابتين من نوع “ميركافا” بعبوة شديدة الانفجار وعبوة “شواظ” شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، أطلقت كتائب المجاهدين قذائف هاون على مقرٍ للقيادة والسيطرة تابع للعدو في نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة.

وما تزال المقاومة الفلسطينية تشتبك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة على محاور مدينة جباليا، ومخيمها، بما في ذلك قصف تحركاته من شمال نتساريم، لقطع طريق الإمداد على قواته في الشمال.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء مختلفة من محاور القتال بقطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على مستوطنات ومدن الاحتلال، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

انتهى ** 2342