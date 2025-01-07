٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٤٥ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85712664
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القسام وشهداء الأقصى: السلطة تجاوزت الخطوط الحمراء وصبرنا بدأ ينفد

٠٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٤٥ ص
رمز الخبر: 85712664
القسام وشهداء الأقصى: السلطة تجاوزت الخطوط الحمراء وصبرنا بدأ ينفد

طهران / 7 كانون الثاني / يناير/ارنا-قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام وكتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين، إن السلطة تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج.

وأكد الجناحان العسكريان في مؤتمر صحفي مشترك عقد داخل مخيم جنين، أن السلطة منعت كل شيء عن المخيم من ماء وكهرباء وتعليم وطالبا كل مسؤول بالوطن بالوقوف عند مسؤولياته، ووضع حد للظلم الواقع على المخيم.

وشددت "القسام" و"شهداء الأقصى" على أن صبرهما بدأ ينفد، "فلا تجبرونا أن نصل إلى مربع اللاعودة الذي لا تحمد عقباه" ولفتا خلال المؤتمر، إلى أن الوصول لمربع اللاعودة يصب في مصلحة الاحتلال، ونحرص أن يبقى سلاحنا ضد الصهاينة.

وصعدت أجهزة السلطة من حملتها على مخيم جنين مع دخول حملتها شهرها الثاني على التوالي برفع عدد من ارتقوا برصاصها من الشهداء إلى 8، مع استمرار قطع كافة الخدمات الانسانية عن الأهالي في سبيل حملتها لملاحقة سلاح المقاومة.

انتهی**1426

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