استشهاد ثلاثة فلسطينيين في محافظتي طوباس ونابلس شمالي الضفة الغربية

واغتالت قوات الاحتلال خاصة الأسير المحرر "جعفر أحمد دبابسة"، بإطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام منزله في منطقة وادي الباذان قضاء نابلس ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وفي محافظة طوباس، قتل الشابان "سليمان مصطفى قشيطات"، و"سليمان مصطفى بشارات"، جراء قصف نفذته طائرات صهيونية على بلدة طمون جنوب المدينة.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" بأن طواقمها نقلت إصابتين حرجتين للغاية من مكان القصف إلى المستشفى، قبل أن تعلن المصادر الطبية عن استشهادهما .

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنه قصف "خلية مسلحين" في بلدة طمون.

واقتحمت قوات الصهيونية بلدة طمون، بعد منتصف الليلة، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من منازل الفلسطينيين في البلدة، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة في عموم أجواء محافظة طوباس.

ويتزامن اقتحام بلدة طمون مع استمرار اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس منذ ساعات، حيث تنتشر قوات المشاة والقناصة في أرجاء المخيم.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوة صهيونية ومقاومين فلسطينيين في مخيم الفارعة، وحلقت طائرات مسيرة تابعة للجيش الصهيوني بشكل مكثف في الأجواء وعلى ارتفاع منخفض بالإضافة إلى تحليق الطائرات المروحية.

واقتحمت جيش الاحتلال الصهيوني مبنى لجنة خدمات مخيم الفارعة جنوب طوباس بعد تفجير مدخله، ودارت اشتباكات مسلحة تركزت في سوق المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي الرئيسي، وسيرت آلياتها باتجاه "وادي صبيون".

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