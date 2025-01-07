الأمم المتحدة: جهودنا لإنقاذ الأرواح في غزة وصلت لنقطة الانهيار

وقال: "تم نهب 6 صهاريج وقود دخلت من معبر كرم أبو سالم، ولم يتبقَ لنا سوى القليل من الوقود لعمليات الإغاثة".



وأضاف: "جنود إسرائيليون أطلقوا أكثر من 16 رصاصة على قافلة أممية عند نقطة التفتيش بين جنوب قطاع غزة وشماله، وغارة إسرائيلية استهدفت ليلة الجمعة مركبة تخص المجتمع المحلي كانت تحمي جزءاً من قافلة مساعدات أممية".



واعتبر أن "القوات الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في ضمان سلامة قوافلنا بقطاع غزة"، لافتاً إلى أن "بعثة الأمم المتحدة في جباليا واجهت جنوداً إسرائيليين هدّدوا مرضى بحالة حرجة واعتقلوا 4 منهم".



وأردف: "جهودنا لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار. سكّان غزة تحمّلوا أكثر من 14 شهراً من نزوح وصدمات وتدمير مدارس ومستشفيات وبنية تحتية مدنية ومجاعة".



وختم بالقول :"أدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإصرار على حماية جميع المدنيين وجميع العمليات الإنسانية بغزة".

انتهى