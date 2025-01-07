كرة الصالات الايرانية تتألق بترشيحها لنيل جائزة الافضل لكرة الصالات العالمية لعام 2024

ومع إعلان أسماء أفضل لاعبي ومنتخبي واندية كرة الصالات في العالم لعام 2024 من قبل موقع Futsal Planet، فإن المرشحين الإيرانيين الذين تم تأهيلهم للفوز بهذه المنافسة هم كالتالي:

1- مدرب المنتخب الإيراني للرجال لكرة الصالات "وحید شمسایي" عن جائزة أفضل مدربي المنتخبات الوطنية للرجال.

2-منتخب إيران للرجال لكرة الصالات عن جائزة افضل المنتخبات الرياضية لكرة الصالات للرجال.

3-مدربة المنتخب الايراني للسيدات لكرة الصالات " فروزان سليمان" عن جائزة افضل مدربات المنتخبات الوطنية للسيدات.

4-منتخب ايران للسيدات لكرة الصالات عن جائزة افضل المنتخبات الرياضية لكرة الصالات للسيدات.

5- مدربة نادي سايبا الايراني "فاطمة شريف" عن جائزة افضل مدربة اندية لكرة الصالات للسيدات.

انتهى**ر.م