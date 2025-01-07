ممثل حماس في لبنان: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة جدية أكثر من أي فترة

وقال "عبد الهادي" في تصريح خاص لوكالة شهاب: تمت مناقشة وحل كافة القضايا العالقة حيث أبدت حركة حماس مرونة عالية لوقف العدوان وبمسؤولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق شعبنا.

وأضاف: تمت حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى.

وشدد عبد الهادي على أن الكرة الآن في ملعب رئيس كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكانت وكالة رويترز الأمريكية قد نقلت عن مصادر قولها إن حركة حماس وافقت على القائمة الإسرائيلية التي تضم 34 عضوا لكنها ما زالت تصر على وقف دائم لإطلاق النار.

ونشرت وسائل إعلام عربية ما قالت إنها القائمة التي سلمتها حماس للاحتلال وتضم أسراه الذين من المفترض أن يتم الافراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل حال إتمامها.

انتهی**1426