متحدثة الحكومة:مجلس الوزراء یوافق علی صرف المنح الدراسية للطلبة المتفوقين

وردا على سؤال حول استمرار عملية الموافقة على مشروع قرار مجموعة العمل المالي (FATF)في مجمع تشخيص مصلحة النظام، قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: إن مجموعة العمل المالي تضم 42 اتفاقية، نفذت إيران منها 40 اتفاقية منذ السنوات السابقة ولم تصدق إيران بعد علی اتفاقية مكافحة تمويل الارهاب CFT واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسم "باليرمو" وكلاهما قيد المراجعة في مجمع تشخيص مصلحة النظام بالتنسيق بين السلطات الثلاث وبأمر من قائد الثورة الإسلامیة ونأمل أن يتم تحقيق نتائج تصب في صالح الشعب الإيراني في ظل اللباقة والدرایة التي تتمتع بها هذه المجموعة ونظرتهم إلى المصالح الوطنية.

وقالت: الاتفاقيتان المتبقيتان تتعلقان بمكافحة دعم الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، والتي يتم تنفيذها حاليًا في إيران بالطبع، ولا تقوم بنوكنا بغسل الأموال.

وأكدت أن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي يمكن أن يؤدي إلى تسهيل المستثمرين في البلاد.

نأمل أن يتم حل مشكلة المراسل الإيطالي

وقالت مهاجراني ردا على سؤال حول سياسة إيران الخارجية فيما يتعلق بالمفاوضات والغاء الحظر: إن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تتشكل على أساس المبادئ الثلاثة العزة والحكمة و المنفعة بناءا علی تأكيدات قائد الثورة الإسلامیة ونحن على استعداد للتفاوض مع القوى العالمية لإلغاء الحظر في هذا الإطار ، نحن أمة ترغب في التفاوض ومن خالف الاتفاقية الموقعة هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وردا على سؤال حول مصير الصحفي الإيطالي المعتقل في إيران، قالت: نأمل أن يتم حل هذه القضية سريعا في ظل اللباقة والحکمة التي تتحلی بها السلطة القضائیة.

وأوضحت: هذه القضية ليست مسألة انتقامية بأي شكل من الأشكال، ونأمل أن يتم حل مشكلة هذا المراسل بسرعة من خلال الإجراءات التي يتخذها النظام الدبلوماسي.

يتبع..