إطلاق أول مختبر دولي مشترك بين جامعتي تبريز الايرانية وشيان الصينية

وعلى هامش مؤتمر التعاون الثالث للصناعة والجامعات والبحث وتطبيق طريق الحرير في شكل تطوير وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة وتحسين سلامة الطاقة وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمستدامة، صرح عضو الهيئة التعليمية في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية بجامعة تبريز "سعيد زينالي" انه تم إنشاء هذا المختبر الايراني-الصيني المشترك بمتابعة إدارة التعاون العلمي والدولي لجامعة تبريز.

وافاد زينالي بأن هذا المختبر المشترك يهدف الى تعزيز أمن الطاقة في اتجاه تعزيز التعاون في الابتكارات العلمية والتكنولوجية، وتعميق التكامل بين الصناعة والجامعات والمؤسسات البحثية، وتسريع تطبيق الإنجازات العلمية والتكنولوجية وتعزيز التبادلات والتعاون الدولي بين جامعة تبريز الايرانية وجامعة شيان للعلوم والتكنولوجيا وشركة شيان ويشنغ للتكنولوجيا الإلكترونية الصينية.

وعن الاقسام المختلفة للمختبر، اوضح زينالي ان الهيكل الاساسي لهذا المختبر يشتمل على وحدة الدعم بجامعة شيان للعلوم والتكنولوجيا، ووحدة العلوم والبحث الأجنبية بجامعة تبريز، ووحدة البناء لشركة شيان لتكنولوجيا الإلكترونيات.

اما عن مهام فريق انشاء هذا المختبر، بيّن ان المهام تشمل ما يلي: توفير البنية التحتية للمختبرات بالاعتماد على المرافق العلمية والبحثية لجامعة شيان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة تبريز الى جانب المزايا الصناعية لشركة شيان للتكنولوجيا الإلكترونية، تكوين فريق بحث متعدد التخصصات يتضمن باحثين من جامعة شيان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة تبريز وشركةشيان للتكنولوجيا الإلكترونية وإجراء التبادلات الأكاديمية والدورات التدريبية المنتظمة لزيادة قدرة البحث العلمي والمنظور الدولي لأعضاء الفريق.

وبالاشارة الى المكانة العلمية لجامعة شيان للعلوم والتكنولوجيا الصينية، افاد زينالي ان جامعة شيان للعلوم والتكنولوجيا، و باعتبارها إحدى الجامعات الرائدة في الصين، تلتزم بالتعاون العميق مع دول الشرق الأوسط لتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي وتدريب المواهب بشكل مشترك. وبالمقابل تمتلك جامعة تبريز أيضا موارد علمية غنية وقاعدة بحثية، ولديها قوة علمية وبحثية دولية جيدة وتراكم تكنولوجي في مجال تطوير واستغلال النفط والغاز.

كما صرح زينالي، ان الهدف الرئيسي من إنشاء هذا المختبر المشترك، مع الأخذ في الاعتبار القدرة الجيدة لجامعة شيان لدعم الاستكشاف الدقيق والتطوير الفعال لموارد الطاقة، يتمثل الإجابة على التحديات العلمية والتكنولوجية العالمية في تعزيز وتحويل تطبيق إنجازات الابتكار العلمي والتكنولوجي، وفي النهاية إنشاء منصة للابتكار العلمي والتكنولوجي ذات تأثير دولي.

والجدير بالذكر، ان مؤتمر التعاون الثالث للصناعة والجامعة والبحث وتطبيق طريق الحرير (الندوة الدولية حول السلامة وإدارة الطوارئ)، اقيم بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث صيني وأجنبي من الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات والمؤسسات العاملة في مجال السلامة وإدارة الطاقة، باستضافة جامعة شيان الصينية.

وعلى هامش هذا المؤتمر، تم اختيار الخطوة الأولى في طريق التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين جامعة تبريز الايرانية وجامعة شيان للعلوم والتكنولوجيا الصينية من خلال إنشاء مختبر دولي مشترك.

انتهى**ر. م